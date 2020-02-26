Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Lyon, güçlü rakibini evinde mağlup ederek İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağlamak istiyor. Juventus ise, Lyon önünde gol veya goller bularak tur kapısını aralama peşinde. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte cevabı...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, evinde Juventus'u ağırlayacak. Fransa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde sürprize imza atmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Juventus ise zorlu Lyon deplasmanında gol veya goller bularak avantaj yakalamak istiyor.
LYON - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Lyon - Juventus müsabakası TSİ 23:00'te başlayacak. Öte yandan kıran kırana rekabetin yaşanacağı zorlu müsabakayı takip etmek isteyen kişiler yayıncı kuruluş olan Bein Sports 2 üzerinden maçı canlı izleyebilecekler.
MUHTEMEL 11'LER
LYON: Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Tousart, Mendes; Traore, Aouar, Terrier; Dembele
Eksikler: Rafael, Kone, Depay, Reine-Adelaide
JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.
Eksikler: Douglas Costa, Khedira, Higuain (şüpheli)
SAKAT VE CEZALILAR
Ev sahibi ekipte Memphis Depay, Adelaide, Bomawoko, Kone ve Da Silva sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. İtalyan ekibinde ise milli futbolcumuz Merih Demiral dışında eksik bulunmuyor.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
- Juventus ile Avrupa kupalarında oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamayan Lyon (1B 3M), iç sahadaki 2 maçı da aynı skorla kaybetti (0-1).
- Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan rakipleriyle oynadığı 2 eşleşmede de turnuvaya veda etti (2005/06'da Milan & 2006/07'de Roma). Juventus ise turnuvanın bu aşamasında hiçbir Fransız takımına elenmedi (4/4).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 7 deplasmanda 1 kez mağlup olan Juventus (4G 2B), tek yenilgisini geçen sezon son 16 turunda Atletico Madrid karşısında aldı (0-2).
- 26.02.2020
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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