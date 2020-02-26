UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olimpik , İtalyan devi ile karşı karşıya gelecek. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Lyon, güçlü rakibini evinde mağlup ederek İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağlamak istiyor. Juventus ise, Lyon önünde gol veya goller bularak tur kapısını aralama peşinde. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Lyon Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte cevabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi , evinde 'u ağırlayacak. Fransa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde sürprize imza atmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Juventus ise zorlu Lyon deplasmanında gol veya goller bularak avantaj yakalamak istiyor.

LYON - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Lyon - Juventus müsabakası TSİ 23:00'te başlayacak. Öte yandan kıran kırana rekabetin yaşanacağı zorlu müsabakayı takip etmek isteyen kişiler yayıncı kuruluş olan Bein Sports 2 üzerinden maçı canlı izleyebilecekler.

MUHTEMEL 11'LER

LYON: Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Tousart, Mendes; Traore, Aouar, Terrier; Dembele

Eksikler: Rafael, Kone, Depay, Reine-Adelaide

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Eksikler: Douglas Costa, Khedira, Higuain (şüpheli)

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi ekipte Memphis Depay, Adelaide, Bomawoko, Kone ve Da Silva sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. İtalyan ekibinde ise milli futbolcumuz Merih Demiral dışında eksik bulunmuyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

- Juventus ile Avrupa kupalarında oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamayan Lyon (1B 3M), iç sahadaki 2 maçı da aynı skorla kaybetti (0-1).

- Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan rakipleriyle oynadığı 2 eşleşmede de turnuvaya veda etti (2005/06'da Milan & 2006/07'de Roma). Juventus ise turnuvanın bu aşamasında hiçbir Fransız takımına elenmedi (4/4).

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 7 deplasmanda 1 kez mağlup olan Juventus (4G 2B), tek yenilgisini geçen sezon son 16 turunda Atletico Madrid karşısında aldı (0-2).

  1. 26.02.2020
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