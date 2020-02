Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak finalde mutlaka yer almak isteyen iki ekip de kozlarını İspanya'da paylaşacak.

ATLETICO MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Szymon Marciniak yönetecke. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Pawel Gil ve Tomasz Kwiatkowski olacak..

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Saul, Koke, Thomas Partey, Llorente, Vitolo, Correa, Morata.

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet elde ederken (2B); İspanyol temsilcisi, rakibiyle eşleştiği tek eleme turundan zaferle ayrılıp kupayı kazanmıştı (2009/10 Avrupa Ligi).

* Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2008/09 sezonu gruplarında eşleşen Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan iki maç da 1-1 sona erdi.

* İspanyol kulüplerine konuk olduğu son beş Avrupa maçını kazanamayan Liverpool (1B), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin zaferle döndüğü son İspanya ziyareti 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti (1-0 vs Real Madrid).

* Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarıyla eşleştiği üç eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı (2006/07 vs Barcelona, 2008/09 vs Real Madrid & 2018/19 vs Barcelona).

* Liverpool, Atletico Madrid'in iç saha maçlarına sahne olan Wanda Metropolitano'daki tek resmi karşılaşmasını, geçen sezon Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

* 2013/14'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı yedi sezonun altısında gruptan çıkan Atletico Madrid, daha önce sadece iki kez eleme turlarında mücadele edebilmişti.

* Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasmandan galip ayrılan Liverpool, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalamadı. İngiliz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası formatında ise daha uzun bir seriyi en son Eylül 1984'te yakalamıştı.

* Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Diego Simeone yönetiminde çıktığı 12 iç saha maçında mağlubiyet almadı ve kalesinde sadece iki gol gördü (8G 4B).

* Görev alması halinde Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez forma giyecek olan Atletico Madrid forveti Alvaro Morata, turnuva tarihinde attığı gollerin yarısını eleme turlarında kaydetti (7/14).

* 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 14 maçta fileleri 10 kez havalandıran Liverpool forveti Sadio Mane'den daha fazla gol atan tek oyuncu Cristiano Ronaldo (11 gol).

* 2017/18 sezonundan bu yana Liverpool'un çıktığı 32 Şampiyonlar Ligi maçının 31'inde forma giyen Mohamed Salah ve Roberto Firmino, bu süreçte en fazla karşılaşmada görev alan iki oyuncu konumunda. İkilinin forma giymediği tek maç, Liverpool'un geçen sezon sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşıydı.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERLE LİVERPOOL

Deplasman ekibi Liverpool son 15 maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve 13 mücadelesini kazandı. Tek mağlubiyetini ise 23 yaş altı takımıyla çıktığı Aston Villa müsabakasında aldı. Karşılaşma öncesi İngiliz temsilcisinde Shaqiri ve Clyne sakatlıkları nedeniyle mücadele forma giyemeyecekler.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERLE ATLETİCO MADRİD

İspanyol ekibi son 15 maçında Juventus, Barcelona, Eibar ve Real Madrid'e karşı olmak üzere toplamda 4 kez yenildi. Son 5 maçında ise sadece 1 kez galip geldi. Ev sahibi ekipte Trippier, Herrera, Felix ve Poveda sakatlıkları nedeniyle müsabakada süre alamayacak.