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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Dybala'dan asker selamı!

Dybala'dan asker selamı!

A  Takım'ın elemelerinde attığı gollerden sonra Mehmetçik'imize asker selamı yollaması Avrupalılar'ın kanına dokunmuştu.

A Takım'ın elemelerinde attığı gollerden sonra Mehmetçik'imize asker selamı yollaması Avrupalılar'ın kanına dokunmuştu. , için soruşturma başlatmıştı. Asker selamını ısrarla veren isimlerden biri de 'taki gururumuz Merih Demiral'dı. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus-A.Madrid maçında İtalyan ekibinin galibiyet golünü atan Dybala da asker selamı verdi. Golden sonra kulübedeki Merih'e doğru koşan Arjantinli yıldız, 'da ırkçı saldırılara maruz kalan milli futbolcumuza asker selamı verip sarıldı.

  1. 27.11.2019
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