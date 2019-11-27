Dybala'dan asker selamı!
A Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerinde attığı gollerden sonra Mehmetçik'imize asker selamı yollaması Avrupalılar'ın kanına dokunmuştu.
A Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerinde attığı gollerden sonra Mehmetçik'imize asker selamı yollaması Avrupalılar'ın kanına dokunmuştu. UEFA, Türkiye için soruşturma başlatmıştı. Asker selamını ısrarla veren isimlerden biri de Juventus'taki gururumuz Merih Demiral'dı. Dün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus-A.Madrid maçında İtalyan ekibinin galibiyet golünü atan Dybala da asker selamı verdi. Golden sonra kulübedeki Merih'e doğru koşan Arjantinli yıldız, İtalya'da ırkçı saldırılara maruz kalan milli futbolcumuza asker selamı verip sarıldı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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