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08 Kasım 2019, Cuma
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soyunma odası karıştı! Diagne...

Club Brugge soyunma odası karıştı! Diagne...

'un Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Diagne'nin, soyunma odasında yaşadıkları ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde 'un deplasmanda Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası basınının hedefinde vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.

Belçika basını maç sonrası Club Brugge'un soyunma odasında tansiyonunun yükseldiğini yazdı. Penaltıyı kullanması engellenen Vanaken'in, soyunma odasına sinirli girdiği ve su şişesini kırdığı ifade edildi. Diagne ile sözlü tartışma yaşanmasının ardından da Fildişi Sahilli Simon Deli'nin araya girerek ortamı yatıştırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan yaşanan tartışmalar Diagne ile sınırlı kalmadı. Takımın iki Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Denis ile David Okereke'nin de şiddetli bir tartışma yaşadığı bildirildi. Tüm bu yaşananların teknik direktör Philippe Clement'ın soyunma odasına girmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.

  1. 08.11.2019
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