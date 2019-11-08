Club Brugge soyunma odası karıştı! Diagne...
Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Diagne'nin, soyunma odasında yaşadıkları ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.
Belçika basını maç sonrası Club Brugge'un soyunma odasında tansiyonunun yükseldiğini yazdı. Penaltıyı kullanması engellenen Vanaken'in, soyunma odasına sinirli girdiği ve su şişesini kırdığı ifade edildi. Diagne ile sözlü tartışma yaşanmasının ardından da Fildişi Sahilli Simon Deli'nin araya girerek ortamı yatıştırdığı ortaya çıktı.
Öte yandan yaşanan tartışmalar Diagne ile sınırlı kalmadı. Takımın iki Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Denis ile David Okereke'nin de şiddetli bir tartışma yaşadığı bildirildi. Tüm bu yaşananların teknik direktör Philippe Clement'ın soyunma odasına girmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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