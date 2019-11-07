2020 İstanbul Emniyet ve Güvenlik toplantısı düzenlendi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında yapılan Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da düzenlendi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik toplantısının TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi.
Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkililerinin katıldığı ifade edildi.
UEFA yetkilileri tarafından sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 18:46
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Yorum
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eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
2020 İstanbul Emniyet ve Güvenlik toplantısı düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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