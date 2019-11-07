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07 Kasım 2019, Perşembe
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İstanbul toplantısı düzenlendi

2020 İstanbul Emniyet ve Güvenlik toplantısı düzenlendi

Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Finali hazırlıkları kapsamında yapılan Toplantısı Riva'da düzenlendi.

Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen Toplantısı Riva'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik toplantısının TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

UEFA yetkilileri tarafından sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı.

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 18:46
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