Tottenham Liverpool finalinin 11'leri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool ile Tottenham'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

LIVERPOOL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran (bugün) saatler 22.00'ı gösterdiğinde İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Tottenham XI: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Alli, Eriksen, Son, Kane

Liverpool XI: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino

EKSİK OYUNCULAR:

Liverpool'da ise Naby Keita, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sakatlığı geçen Roberto Firmino ise kadrodaki yerini almış durumda.

HAKEMLER:

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

MAÇ ÖNCESİ ÇATIŞMA! 1 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞ TUTUKLANDI

Tottenham - Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi Madrid'de İngiliz taraftarlarla polis arasında çatışma çıktı. 1 kişi yaralandı. 5 İngiliz taraftar tutuklandı.

NOTLAR:

1.7 MİLYAR EURO'LUK FİNAL!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre; Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon euro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

EN BAŞARILISI REAL MADRID!

2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE

Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.

Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.