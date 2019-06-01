Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde ile Tottenham finalde karşılaşıyor. 1.7 milyar euro’luk final 22.00’de başlıyor. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor!  Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile  kozlarını paylaşacak. Bir yanda ile girdiği şampiyonluk yarışını son hafta kaybeden 'un Liverpool takımı, diğer tarafta ise 1 tane bile transfer yapmayan Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelen Mauricio Pochettino'nun Tottenham Hotspur takımı... Futbolseverler şimdiden bu maçla ilgili 'Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nasıl canlı izleyebilirim?' sorularına cevap aramaya başladı. Liverpool - Tottenham maçının canlı anlatımı ve diğer tüm sorularınızın cevabı FOTOMAÇ.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Bir yanda bu kupayı 6 kez müzesine götüren , diğer yanda tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Tottenham olacak. İki takım Avrupa kupalarında üçüncü kez karşılaşacak. İki maç eşit şekilde kazanıldı. Finalde karşılaşacak kadroların 1 milyar 786 milyon euro'luk piyasa değerleri de dudak uçuklattı. Dev maç öncesi Liverpool'da Firmino, Tottenham'da sakatlıklarını atlattı.

AKIN AKIN MADRİD'E
Atletıco Madrid stadı Metropolitano'da oynanacak maçın biletleri karaborsada 10 bin euro'ya satılıyor. Madrid'e inen İngilizler'den bileti olmayanlar bilet arıyor. Liverpool'dan Shaqiri kupayı menajer 'a armağan etmek istediklerini söyledi. Tottenham'dan Eriksen ise şanslı oluduklarını, bunun finalde de sürmesini dilediğini söyledi.

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN 'tan canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS bu maçı beIN HABER kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurmuştu.

KİM YÖNETECEK?

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio , dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

  1. 1.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN