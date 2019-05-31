Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final
Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon Euro'luk tahmini değeri dikkati çekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Harry Kane
|150 milyon
|Dele Alli
|100 milyon
|Christian Eriksen
|85 milyon
|Son Heung-min
|65 milyon
|Davinson Sanchez
|45 milyon
|Toby Alderweireld
|40 milyon
|Eric Dier
|40 milyon
|Kieran Trippier
|35 milyon
|Lucas Moura
|32 milyon
|Hugo Lloris
|30 milyon
|Jan Vertonghen
|30 milyon
|Danny Rose
|25 milyon
|Victor Wanyama
|25 milyon
|Ben Davies
|25 milyon
|Erik Lamela
|20 milyon
|Serge Aurier
|20 milyon
|Harry Winks
|20 milyon
|Moussa Sissoko
|18 milyon
|Juan Foyth
|12 milyon
|Vincent Janssen
|8 milyon
|Fernando Llorente
|3,5 milyon
|Kyle Walker-Peters
|3 milyon
|Michel Vorm
|2 milyon
|Paulo Gazzaniga
|2 milyon
|Toplam
|835,5 milyon
Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Muhammed Salah
|150 milyon
|Sadio Mane
|85 milyon
|Roberto Firmino
|80 milyon
|Virgil van Dijk
|75 milyon
|Alisson
|65 milyon
|Naby Keita
|65 milyon
|Andrew Robertson
|50 milyon
|Trent Alexander-Arnold
|50 milyon
|Fabinho
|45 milyon
|Georginio Wijnaldum
|40 milyon
|Alex Oxlade-Chamberlain
|40 milyon
|Joe Gomez
|35 milyon
|Jordan Henderson
|28 milyon
|Xherdan Shaqiri
|25 milyon
|Dejan Lovren
|20 milyon
|Joel Matip
|20 milyon
|James Milner
|15 milyon
|Adam Lallana
|15 milyon
|Daniel Sturridge
|15 milyon
|Divock Origi
|10 milyon
|Alberto Moreno
|9 milyon
|Simon Mignolet
|8 milyon
|Ben Woodburn
|5 milyon
|Connor Randall
|500 bin
|Toplam
|950,5 milyon
- 31.05.2019
-
Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
-
Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
-
Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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