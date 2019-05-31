Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final
31 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final

Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Tottenham ile kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon Euro'luk tahmini değeri dikkati çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı ve Tottenham'dan İngiliz , 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Harry Kane 150 milyon
Dele Alli 100 milyon
Christian Eriksen 85 milyon
Son Heung-min 65 milyon
Davinson Sanchez 45 milyon
Toby Alderweireld 40 milyon
Eric Dier 40 milyon
Kieran Trippier 35 milyon
Lucas Moura 32 milyon
Hugo Lloris 30 milyon
Jan Vertonghen 30 milyon
Danny Rose 25 milyon
Victor Wanyama 25 milyon
Ben Davies 25 milyon
Erik Lamela 20 milyon
Serge Aurier 20 milyon
Harry Winks 20 milyon
Moussa Sissoko 18 milyon
Juan Foyth 12 milyon
Vincent Janssen 8 milyon
Fernando Llorente 3,5 milyon
Kyle Walker-Peters 3 milyon
Michel Vorm 2 milyon
Paulo Gazzaniga 2 milyon
Toplam 835,5 milyon

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Muhammed Salah 150 milyon
Sadio Mane 85 milyon
Roberto Firmino 80 milyon
Virgil van Dijk 75 milyon
Alisson 65 milyon
Naby Keita 65 milyon
Andrew Robertson 50 milyon
Trent Alexander-Arnold 50 milyon
Fabinho 45 milyon
Georginio Wijnaldum 40 milyon
Alex Oxlade-Chamberlain 40 milyon
Joe Gomez 35 milyon
Jordan Henderson 28 milyon
Xherdan Shaqiri 25 milyon
Dejan Lovren 20 milyon
Joel Matip 20 milyon
James Milner 15 milyon
Adam Lallana 15 milyon
Daniel Sturridge 15 milyon
Divock Origi 10 milyon
Alberto Moreno 9 milyon
Simon Mignolet 8 milyon
Ben Woodburn 5 milyon
Connor Randall 500 bin
Toplam 950,5 milyon

  1. 31.05.2019
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