Şampiyonlar Ligi'nde 1,7 milyar Euro'luk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon avro oldu.

Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon avro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Harry Kane 150 milyon Dele Alli 100 milyon Christian Eriksen 85 milyon Son Heung-min 65 milyon Davinson Sanchez 45 milyon Toby Alderweireld 40 milyon Eric Dier 40 milyon Kieran Trippier 35 milyon Lucas Moura 32 milyon Hugo Lloris 30 milyon Jan Vertonghen 30 milyon Danny Rose 25 milyon Victor Wanyama 25 milyon Ben Davies 25 milyon Erik Lamela 20 milyon Serge Aurier 20 milyon Harry Winks 20 milyon Moussa Sissoko 18 milyon Juan Foyth 12 milyon Vincent Janssen 8 milyon Fernando Llorente 3,5 milyon Kyle Walker-Peters 3 milyon Michel Vorm 2 milyon Paulo Gazzaniga 2 milyon Toplam 835,5 milyon

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle: