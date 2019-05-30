Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Medipol Başakşehir'e dev piyango... Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması Avrupa kupalarına katılacak takımlar için tüm dengeleri değiştirdi. Bu durum özellikle de temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in işine yaradı. İşte o ayrıntı:
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:55
Güncelleme: 30.05.2019 10:58
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UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupayı kazandı.
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Chelsea, bu sonuçla tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.
Bu sonuç Avrupa kupalarına katılacak takımları doğrudan etkiledi. Nasıl mı?
Chelsea'nin kupayı kazanmasının ardından Fransa Ligi ekibi Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılma hakkı elde etti.
Medipol Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayacak.