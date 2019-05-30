Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Medipol Başakşehir'e dev piyango... Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması Avrupa kupalarına katılacak takımlar için tüm dengeleri değiştirdi. Bu durum özellikle de temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in işine yaradı. İşte o ayrıntı: