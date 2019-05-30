Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi... - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Medipol Başakşehir'e dev piyango... Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması Avrupa kupalarına katılacak takımlar için tüm dengeleri değiştirdi. Bu durum özellikle de temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in işine yaradı. İşte o ayrıntı:

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:55 Güncelleme: 30.05.2019 10:58
Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği mücadelede Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

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Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Chelsea, bu sonuçla tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Bu sonuç Avrupa kupalarına katılacak takımları doğrudan etkiledi. Nasıl mı?

Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Chelsea'nin kupayı kazanmasının ardından Fransa Ligi ekibi Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılma hakkı elde etti.

Başakşehir'e tarihi piyango! Şampiyonlar Ligi...

Medipol Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayacak.

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