Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin' - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin' 

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. Maça ise damga vuran öyle bir an vardı ki sosyal medyada adeta fırtına koptu. İşte ortalığı sallayan o detay:

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:08 Güncelleme: 30.05.2019 10:11
Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin'

UEFA Avrupa Ligi'nde iki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği finalde Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi oldu...

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Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin'

Maçta Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i oyundan çıkardı.

Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin'

Saha kenarına gelen Özil ise o sırada Emery'e söylendi.

Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin'

Çok sinirli bir şekilde yedek kulübesine geçen Özil, açtı ağzını yumdu gözünü...

Mesut Özil açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hoca değilsin'

Türk asıllı Alman yıldız, o sırada söylenirken "Vallahi hoca değilsin" dediği iddia edildi.

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