Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. Maça ise damga vuran öyle bir an vardı ki sosyal medyada adeta fırtına koptu. İşte ortalığı sallayan o detay:
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:08
Güncelleme: 30.05.2019 10:11
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UEFA Avrupa Ligi'nde iki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği finalde Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi oldu...
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Maçta Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i oyundan çıkardı.
Saha kenarına gelen Özil ise o sırada Emery'e söylendi.
Çok sinirli bir şekilde yedek kulübesine geçen Özil, açtı ağzını yumdu gözünü...
Türk asıllı Alman yıldız, o sırada söylenirken "Vallahi hoca değilsin" dediği iddia edildi.