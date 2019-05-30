Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. Maça ise damga vuran öyle bir an vardı ki sosyal medyada adeta fırtına koptu. İşte ortalığı sallayan o detay: