Mesut Özil'den Emery'ye şok tepki: Vallahi hoca değilsin!
Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. Maça ise damga vuran öyle bir an vardı ki sosyal medyada adeta fırtına koptu. Maçta Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’i oyundan çıkardı. Saha kenarına gelen Özil ise o sırada Emery’e söylendi. Çok sinirli bir şekilde yedek kulübesine geçen Özil, o sırada söylenirken "Vallahi hoca değilsin" dediği iddia edildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbolda unutulmaz "geri dönüşler"
- Barcelona Arda Turan'a acımadı! Yaşadığı saha dışı olaylar...
- İşte Borussia Dortmund'un yeni transferi Thorgan Hazard!
- Eljif Elmas'tan derbi göndermesi
- Arsenal Cengiz Ünder'e talip oldu! 60 milyon euro...
- İşte finalisti belirleyen penaltı atışları!
- Valencia taraftarından çirkin hareket
- Emre Can'dan flaş transfer açıklaması: Türkiye benim için...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.