Mesut Özil'den Emery'ye şok tepki: Vallahi hoca değilsin!
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Mesut Özil'den Emery'ye şok tepki: Vallahi hoca değilsin!

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı. Maça ise damga vuran öyle bir an vardı ki sosyal medyada adeta fırtına koptu. Maçta Unai Emery, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’i oyundan çıkardı. Saha kenarına gelen Özil ise o sırada Emery’e söylendi. Çok sinirli bir şekilde yedek kulübesine geçen Özil, o sırada söylenirken "Vallahi hoca değilsin" dediği iddia edildi.

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30 Mayıs 2019 , Perşembe
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