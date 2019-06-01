Dev finalde gol erken geldi!
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Liverpool daha maçın 20.saniyesinde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gecen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Liverpool daha maçın 20.saniyesinde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gecen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
- 01.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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