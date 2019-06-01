Liverpool - Tottenham finalinde gol erken geldi.
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Dev finalde gol erken geldi!

Dev finalde gol erken geldi!

final maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Liverpool daha maçın 20.saniyesinde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gecen Liverpool'un yıldızı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

final maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede Liverpool daha maçın 20.saniyesinde penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gecen Liverpool'un yıldızı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

  1. 01.06.2019
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