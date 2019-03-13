Barcelona Lyon maçı öncesi ortalık karıştı! 5 gözaltı...
13 Mart 2019, Çarşamba
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maçı öncesi ortalık karıştı! 5 ...

Barcelona Lyon maçı öncesi ortalık karıştı! 5 gözaltı...

bilgisine göre, dev maç öncesi ortalık karıştı! ile Olympique Lyonlu taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Hafif yaralananların olduğu kavgadan dolayı 5 Fransız taraftar gözaltına alındı.

son 16 turu rövanşında, -Olympique maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 5 Fransız'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Barselona yerel polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Sants Mahallesi'nde Olympique Lyonlu ve Barcelonalı taraftarların arasında çıkan olaylara polisin müdahale ettiği belirtildi. Kavgada hafif yaralananların olduğu ve 5 Fransız'ın gözaltına alındığı duyuruldu.

İspanyol basını, Barselona polisinin taraftar kavgasına müdahale ederken biber gazı kullandığını, başından yaralanan bir taraftarın hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Katalan polisi, Barcelona-Olympique Lyon karşılaşmasını "yüksek riskli" olarak tanımlayarak önlemlerini artırmıştı. Yaklaşık 4 bin 500 Fransız taraftarın maç için Barcelona'ya geldiği ve bunlardan 300 kadarının aşırı sağ radikal gruplara bağlı oldukları belirtiliyor.

  1. 13.03.2019
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