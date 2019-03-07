Ajax destanı
Devler Ligi son 16 turunda Ajax’ın Real Madrid’i deplasmanda 4-1 devirmesi Avrupa’yı salladı. Hollanda ekibinin ilk 11’indeki kadro maliyeti dikkat çekti.
16 yıl sonra çeyrek finalde
4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Ajax, 16 yıl sonra bu başarıyı gerçekleştirdi. Real Madrid'e 4 gol atan ilk 11'den 5 oyuncusunu altyapıdan çıkartan Ajax, diğer 5 ismi makul fiyatlarla kadroya kattı. 1 futbolcuyu ise bonservissiz dahil etmişti. Güncel piyasa değeri 368 milyon euro olan Hollanda devi, 965 milyon euro'luk Real Madrid'i dağıtarak, futbolun sadece paraya bağlı bir oyun olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmayı başardı.
Real, 6 günde bitti
R.Madrid, 6 günde kaybettiği 3 maçla 3 kulvara da havlu attı. Son yılların en kötü sezonunu geçiren İspanyol devi, ligde ve Kral Kupası'nda Barcelona tarafından hüsrana uğradı. Real Madrid'e Devler Ligi'nde ise Ajax çelme taktı.
Avrupa Ligi vakti
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu bugün başlayacak. Program: Saat 20.55: Sevilla-Slavia Prag, D. Zagreb- Benfica, Frankfurt-Inter, Zenit-Villarreal, Rennes-Arsenal. Saat 23.00: Chelsea- Dinamo Kiev, Napoli-Salzburg, Valencia-Krasnodar
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Ajax destanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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