Ajax destanı – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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destanı

Ajax destanı

Devler Ligi son 16 turunda ’ın ’i deplasmanda 4-1 devirmesi Avrupa’yı salladı. Hollanda ekibinin ilk 11’indeki kadro maliyeti dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'i hezimete uğratıp çeyrek finale çıkan , kadro başarısıyla tüm dünyaya taş çıkardı. İlk maçı Hollanda'da 2-1 kaybeden Ajax, Santiago Bernabeu'da son 3 yılın şampiyonuna hem dersi verdi hem de ağır bir yenilgi yaşattı. Ajax, iç sahada kaybettiği ilk maçın ardından Real Madrid'i 1995'ten sonra Avrupa kupalarından eleyen ilk takım oldu. Ayrıca R. Madrid'e Avrupa'da evinde en ağır farkı atan ekip oldu.

16 yıl sonra çeyrek finalde
4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Ajax, 16 yıl sonra bu başarıyı gerçekleştirdi. Real Madrid'e 4 gol atan ilk 11'den 5 oyuncusunu altyapıdan çıkartan Ajax, diğer 5 ismi makul fiyatlarla kadroya kattı. 1 futbolcuyu ise bonservissiz dahil etmişti. Güncel piyasa değeri 368 milyon euro olan Hollanda devi, 965 milyon euro'luk Real Madrid'i dağıtarak, futbolun sadece paraya bağlı bir oyun olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmayı başardı.

Real, 6 günde bitti
R.Madrid, 6 günde kaybettiği 3 maçla 3 kulvara da havlu attı. Son yılların en kötü sezonunu geçiren İspanyol devi, ligde ve Kral Kupası'nda Barcelona tarafından hüsrana uğradı. Real Madrid'e Devler Ligi'nde ise Ajax çelme taktı.

Avrupa Ligi vakti
Avrupa Ligi'nde son 16 turu bugün başlayacak. Program: Saat 20.55: Sevilla-Slavia Prag, D. Zagreb- Benfica, Frankfurt-Inter, Zenit-Villarreal, Rennes-Arsenal. Saat 23.00: Chelsea- Dinamo Kiev, Napoli-Salzburg, Valencia-Krasnodar
  1. 7.3.2019
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