Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Manchester United - Paris Saint Germain , Roma - Porto
06 Mart 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

İlk maçı evinde kaybeden , Paris deplasmanında 'yi mağlup etmeyi başardı ve iki maç sonunda çıkan taraf oldu. Gecenin diğer maçında Porto, 120. dakikada attığı golle Roma'yı turnuva dışına itti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , evinde 'a 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri (2), Marcus Rashford ve Juan Bernat'tan geldi.

Buna karşın ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester United, deplasman golü avantajı ile adını yazdırmayı başardı.

Gecenin bir diğer maçında Porto evinde Roma'yı ağırladı. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi, rövanşta aynı skorla galip gelince maç uzatmaya gitti. Uzatmaların 117. dakikasında eski Galatasaraylı Alex Telles'in penaltıdan kaydettiği golle Porto maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 02:07
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