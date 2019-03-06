Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!
İlk maçı evinde kaybeden Manchester United, Paris deplasmanında PSG'yi mağlup etmeyi başardı ve iki maç sonunda çeyrek finale çıkan taraf oldu. Gecenin diğer maçında Porto, 120. dakikada attığı golle Roma'yı turnuva dışına itti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, evinde Manchester United'a 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri Romelu Lukaku (2), Marcus Rashford ve Juan Bernat'tan geldi.
Buna karşın ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester United, deplasman golü avantajı ile adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Gecenin bir diğer maçında Porto evinde Roma'yı ağırladı. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi, rövanşta aynı skorla galip gelince maç uzatmaya gitti. Uzatmaların 117. dakikasında eski Galatasaraylı Alex Telles'in penaltıdan kaydettiği golle Porto maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 02:07
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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