Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, evinde Manchester United'a 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri Romelu Lukaku (2), Marcus Rashford ve Juan Bernat'tan geldi.



Buna karşın ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester United, deplasman golü avantajı ile adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Gecenin bir diğer maçında Porto evinde Roma'yı ağırladı. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi, rövanşta aynı skorla galip gelince maç uzatmaya gitti. Uzatmaların 117. dakikasında eski Galatasaraylı Alex Telles'in penaltıdan kaydettiği golle Porto maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.