İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

    Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ekibi , Rusya temsilcisi CSKA 'ya konuk olduğu G Grubu mücadelesini 1-0 kaybetti. ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı.

    G Grubu'nun diğer maçında 'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi 'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda , 64. dakikada ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu , birer gol ve asistle oynadı.

    Bir diğer temsilcisi , H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi 'u 3-0'lık skorla geçti. 'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

    E Grubu:

    AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3

    (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Ajax 2 1 1 0 4 1 +3 4
    Bayern Münih 2 1 1 0 3 1 +2 4
    Benfica 2 1 0 1 3 4 -1 3
    AEK 2 0 0 2 2 6 -4 0


    F Grubu:

    (Fransa)- (Ukrayna): 2-2

    Hoffenheim (Almanya)- (İngiltere): 1-2

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Olympique Lyon 2 1 1 0 4 3 +1 4
    Manchester City 2 1 0 1 3 3 0 3
    Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 4 4 0 2
    Hoffenheim 2 0 1 1 3 4 -1 1


    G Grubu:

    CSKA Moskova (Rusya)- (): 1-0

    Roma (İtalya)- (Çekya): 5-0

    Takımlar O G B M A Y Av P
    CSKA Moskova 2 1 1 0 3 2 +1 4
    Roma 2 1 0 1 5 3 +2 3
    Real Madrid 2 1 0 1 3 1 +2 3
    Viktoria Plzen 2 0 1 1 2 7 -5 1


    H Grubu:

    (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0

    Juventus (İtalya)- (İsviçre): 3-0

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Juventus 2 2 0 0 5 0 +5 6
    Manchester United 2 1 1 0 3 0 +3 4
    Valencia 2 0 1 1 0 2 -2 1
    Young Boys 2 0 0 2 0 6 -6 0


    1. 3.10.2018 00:52
    2. Güncelleme: 3.10.2018 01:49
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