Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk ayak maçları dün (22 Ağustos Çarşamba) oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.
Hollanda ekibi Ajax sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti. Macaristan ekibi Mol Vidi kendi sahasında AEK Atina'ya 2-1'lik skorla boyun eğerken, gecenin son maçında ise İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında Dinamo Zagreb ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak takımlar, ikinci maçlar sonunda belli olacak. Rövanş mücadeleleri 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları şu şekilde;
- 21 Ağustos Salı -
BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
Benfica - PAOK: 1-1
Kızılyıldız - Salzburg: 0-0
- 22 Ağustos Çarşamba -
Ajax - Dinamo Kiev: 3-1
Mol Vidi - AEK Atina: 1-2
Young Boys - Dinamo Zagreb: 1-1
- 23.8.2018 02:15
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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