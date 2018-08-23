Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

    Şampiyonlar Ligi play off turu ilk ayak maçları dün ( Çarşamba) oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

    Hollanda ekibi Ajax sahasında Ukrayna temsilcisi 'i 3-1 mağlup etti. Macaristan ekibi Mol Vidi kendi sahasında AEK Atina'ya 2-1'lik skorla boyun eğerken, gecenin son maçında ise İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında ile 1-1 berabere kaldı.
    Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak takımlar, ikinci maçlar sonunda belli olacak. Rövanş mücadeleleri 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları şu şekilde;

    - 21 Ağustos Salı -
    BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
    Benfica - PAOK: 1-1
    Kızılyıldız - Salzburg: 0-0

    - Çarşamba -
    Ajax - Dinamo Kiev: 3-1
    Mol Vidi - AEK Atina: 1-2
    Young Boys - Dinamo Zagreb: 1-1

    1. 23.8.2018 02:15
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