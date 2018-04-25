İtalyan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a 5-2 yenilen Roma'nın, Barcelona eşleşmesindeki gibi Olimpiyat Stadı'nda geri dönüşe ihtiyacı olduğu görüşünde birleşti.
La Gazzetta dello Sport gazetesinde, Liverpool deplasmanından 5-2 mağlup ayrılan Roma için "Olimpiyat Stadı'nda bir geri dönüşe daha ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.
Gazetede, "Şampiyonlar Ligi finali uzak görünüyor ama 'imkansız' sözcüğü Barcelona ile oynanan maçın ardından kullanılmamalı. Sonuçta, bir tane daha 3-0 yeterli olacak. Uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama daha önce oldu." ifadelerine yer verildi.
La Repubblica gazetesinde ise, "Barcelona stili bir geri dönüş işe yarar, sonuçta hayal etmek bedava." yorumu yapıldı.
La Stampa'nın "Roma'nın kabusu, Liverpool'a yenik düştü" başlığıyla verdiği haberde, "Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 5-2'lik sonuçla ağlara adeta gol yağdı. Maçın ilk 70 dakikasında yarışa yetişilemedi. En sonda verilen cevaplar umudu yeniden alevlendirse de, Barcelona stili bir geri dönüşe ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.
"Salah eski takımını alt etti ama sarı-kırmızılılar hala hayatta" başlığı kullanılan Tuttosport gazetesinde de, "Mısırlı oyuncu 2 gol ve 2 asistle eski takım arkadaşlarının kabusu olurken, sonlara doğru Edin Dzeko ve Diego Perotti'nin golleri geri dönüş için açık kapı bıraktı." yorumunda bulunuldu.
- 25.4.2018 11:25
-
Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
-
Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
-
Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
Roma'nın Liverpool yenilgisi İtalya basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.