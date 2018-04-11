Cengiz'li Roma'nın geri dönüşü İtalyan basınında! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'li 'nın geri dönüşü basınında!

    Cengiz'li Roma'nın geri dönüşü İtalyan basınında!

    Cengiz Ünder'li Roma'nın Barcelona karşısındaki tarihi geri dönüşü İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyanlar manşetlerine Roma'yı taşıdı.

    İşte o manşetler...

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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