Cengiz’li Roma Barça’ya karşı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cengiz’li Roma Barça’ya karşı

    Cengiz’li Roma Barça’ya karşı

    Şampiyonlar Ligi maçlarında bugün rövanş heyecanı yaşanacak.

    Şampiyonlar Ligi maçlarında bugün rövanş heyecanı yaşanacak. 21.45'te başlayacak maçlarda Roma, 'yı; M.City de 'u konuk edecek. Sakatlığı nedeniyle 'daki 4-1'lik ilk maçta forma giyemeyen , bugün sahadaki yerini alacak. Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı Fransız hakem Turpin yönetecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kaybeden City ise karşısında tur için tüm şartları zorlayacak. İspanyol Lahoz'un düdük çalacağı müsabaka Etihad Stadı'nda oynanacak.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz’li Roma Barça’ya karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN