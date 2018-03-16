Ronaldo zor maçları seviyor
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu 117 gol ile Cristiano Ronaldo. En yakın takipçisi ise tabii ki ezeli rakibi Lionel Messi. Arjantinli yıldızın Şampiyonlar Ligi kariyerinde 100 gole imza attı.
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin her alandaki rekabeti, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayılarında da sürdü. Bu yarışta Cristiano Ronaldo 17 gol ile önde. Cristiano Ronaldo 117 Gol ile Şampiyonlar Ligi'nin zirvesindeyken Messi'nin ise 100 golü var.
İki yıldızın attığı gollerin dağılımına baktığımızda ise ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Portekizli yıldız, zorluk seviyesi yüksek, kritik maçları daha çok seviyor. Ronaldo, Şampiyonlar ligi grupları ve ikinci tur maçları ele alındığında Messi'nin gerisinde kaldığı görüldü. Bugüne kadar iki yıldız da gruplarda çıktıkları maçlarda 60'ar gol attı. İkinci tur maçları baz alındığında ise Messi'nin 24, Ronaldo'nun 20 golü bulunuyor.
ÜST TURLARDA FARK VAR
Real Madrid'in süper starı ezeli rakibi Messi'ye farkı ise zorluk seviyesi yüksek, kritik maçlar attı. Ronaldo, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında bugüne kadar toplam 37 gole imza atarken, Messi ise bu turlarda 16 gole imzasını attı.
Messi Ronaldo'yu geçebilir mi? #ChampionsLeague pic.twitter.com/DLPFAc0Wx6— Fotomaç (@fotomac) 15 Mart 2018
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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