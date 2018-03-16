İşte Devler Ligi eşleşmeleri: Messi ile Cengiz... – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    İşte Devler Ligi eşleşmeleri: Messi ile Cengiz...

    İşte Devler Ligi eşleşmeleri: Messi ile Cengiz...

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi... Cengiz Ünder'li Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşti... Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan'da yapılacak.

    İŞTE EŞLEŞMELER:

    Barcelona-Roma
    Sevilla-Bayern Münih
    Juventus-Real Madrid
    Liverpool-Manchester City
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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