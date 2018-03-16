Barca’dan rekor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Barca’dan rekor

    Barca’dan rekor

    devi , ekibi 'yi 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, bir rekoru da kırmış oldu.

    LA Liga devi , ekibi 'yi 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, bir rekoru da kırmış oldu. Barça, üst üste 11'inci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde boy göstermeye hak kazandı. Bu seri, Avrupa kupaları tarihinde elde edilmiş en istikrarlı katılım anlamını da taşıyor. Daha önce hiçbir kulüp üst üste Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına kalamamıştı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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