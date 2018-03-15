Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu

    <a href="/index/erman-toroglu?id=22effd63-7cc0-4e72-ad39-d83e03667582" class="" rel="tag">Erman Toroğlu</a>'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu

    Erman Toroğlu

    Maçın özeti: Saygı!

    Kendine saygı, rakibe saygı, seyirciye saygı, ülkene saygı... Sen tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçı oynuyorsun.
    Tamam, ilk maç 5 farkla bitmiş olabilir.
    Kendi sahanda rövanş maçına çıkıyorsun.
    Bir ilk maçın kadrolarına bakıyorum, bir de dün akşamki kadrolara... Seni Almanya'da 5-0 yenen takımın ikinci maçta çıkardığı kadroda, ilk maçtan sadece 3 oyuncu eksik.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:01
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