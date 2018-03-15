Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Erman Toroğlu
Maçın özeti: Saygı!
Kendine saygı, rakibe saygı, seyirciye saygı, ülkene saygı... Sen tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçı oynuyorsun.
Tamam, ilk maç 5 farkla bitmiş olabilir.
Kendi sahanda rövanş maçına çıkıyorsun.
Bir ilk maçın kadrolarına bakıyorum, bir de dün akşamki kadrolara... Seni Almanya'da 5-0 yenen takımın ikinci maçta çıkardığı kadroda, ilk maçtan sadece 3 oyuncu eksik.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:01
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
cener dünya devlerinden bayerni eleyeceğini iddia eden sinan engin kübadan gelememiş daha...unutulunca skor gelir artık..8-1
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
misafir oysa ne hayallerimizvardı.sinan enginin dediği gibi..yazık edecektik bayerne..sinanaı oynatamadığımız için yazık etti bizi bayern..
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Fenerbahçe'yi bize bırakın
Toplam 3
Yorum
GİLEMELİ. KADI KÖYÜN KATIGÜLLÜ DURUMU HER ZAMAN B GS KESİNLİKLE BİR PUANA OYNAMAMALI. GS BİR PUANA OYNARSA BİLİN Kİ YENİK. GS YIN HEDEFİ 3 PUAN OLMALI VEDE HAKEMLERİ DE YENECEK BİR OYUN SER
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