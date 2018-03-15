Dostluk rüzgarı devam etmeli!

Beşiktaş ve B.Münih yetkilileri ile UEFA heyeti, dünkü maç öncesi dostluk yemeğinde buluştu. Alman ekibinin CEO'su Karl Heinz Rummenigge, "Yaklaşık 20 sen önce burada oynama fırsatımız olmuştu. Benim dileğim şudur ki; tekrar görüşmek için bir 20 sene daha geçmek zorunda kalmasın. Münih'te başlayan İstanbul'da pekiştirdiğimiz aramızda dostluk bağı oluşturduk. Sayın başkan da dile getirdi. Önemli olan Türkiye- Almanya arasında bu dostluk rüzgarının devam etmesi" ifadesini kullandı. Dünyada kulüp futbolunda var olan en büyük yarışmanın tarafları olduğunu belirten Rummennige şöyle devam etti: "İki kulüp de sadece maddi sebeplerden dolayı değil imajdan dolayı da bu yarışmanın bir parçası olmaktan son derece memnundur." Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, "Almanya'da çok iyi ağırlandık. İnşallah biz de onları iyi ağırlamışızdır. Bugün için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.