Dostluk rüzgarı devam etmeli! – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Dostluk rüzgarı devam etmeli!

    Dostluk rüzgarı devam etmeli!

    ’in ’su, “Önemli olan Türkiye- arasındaki dostluk rüzgarının devam etmesi” yorumunu yaptı

    ve B.Münih yetkilileri ile heyeti, dünkü maç öncesi dostluk yemeğinde buluştu. Alman ekibinin 'su Karl Heinz Rummenigge, "Yaklaşık 20 sen önce burada oynama fırsatımız olmuştu. Benim dileğim şudur ki; tekrar görüşmek için bir 20 sene daha geçmek zorunda kalmasın. Münih'te başlayan 'da pekiştirdiğimiz aramızda dostluk bağı oluşturduk. Sayın başkan da dile getirdi. Önemli olan Türkiye- arasında bu dostluk rüzgarının devam etmesi" ifadesini kullandı. Dünyada kulüp futbolunda var olan en büyük yarışmanın tarafları olduğunu belirten Rummennige şöyle devam etti: "İki kulüp de sadece maddi sebeplerden dolayı değil imajdan dolayı da bu yarışmanın bir parçası olmaktan son derece memnundur." Beşiktaş Başkanı da, "Almanya'da çok iyi ağırlandık. İnşallah biz de onları iyi ağırlamışızdır. Bugün için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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