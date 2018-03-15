Canınız sağolsun
Alman ekibi Thiago ve G. Gönül’ün (kk) golüyle 2-0 öne geçti. Love farkı bire indirdi Wagner’in golü skoru belirlerken, temsilcimiz 3-1’lik yenilgiye rağmen takdir topladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih, ilk maçta sahasında 5-0 yendiği Beşiktaş'ı deplasmanda da 3-1 ile geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş, tam kadro çıkan güçlü rakibine karşı kadrosunda rotasyon yaptı ancak oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlarından alkış aldı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Thiago Alcantara, 46. dakikada Gökhan Gönül (kendi kalesine) ve 84. dakikada Sandro Wagner atarken Beşiktaş'ın tek golü, 59. dakikada Vagner Love'dan geldi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkan ve bu sezon Avrupa arenasında ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etse de oynadığı futbolla alkış aldı. Siya h beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta ilk yenilgisini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, Süper Lig'de ise önümüzdeki pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile zirve mücadelesi verecek. Bundesliga'da açık ara lider olan Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibini bekleyecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:15
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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