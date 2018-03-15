Canınız sağolsun – Fotomaç – 15 Mart 2018
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
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    Canınız sağolsun

    Canınız sağolsun

    Alman ekibi Thiago ve G. Gönül’ün (kk) golüyle 2-0 öne geçti. Love farkı bire indirdi Wagner’in golü skoru belirlerken, temsilcimiz ’lik yenilgiye rağmen takdir topladı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, ilk maçta sahasında 5-0 yendiği Beşiktaş'ı deplasmanda da ile geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş, tam kadro çıkan güçlü rakibine karşı kadrosunda rotasyon yaptı ancak oynadığı ve ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlarından alkış aldı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada , 46. dakikada (kendi kalesine) ve 84. dakikada Sandro Wagner atarken Beşiktaş'ın tek golü, 59. dakikada Vagner Love'dan geldi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkan ve bu sezon Avrupa arenasında ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etse de oynadığı futbolla alkış aldı. Siya h beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta ilk yenilgisini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, 'de ise önümüzdeki pazar günü deplasmanda ile zirve mücadelesi verecek. Bundesliga'da açık ara lider olan Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakibini bekleyecek.


    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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