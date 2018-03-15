Tolgay: Bunu kimse unutmayacak – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Tolgay: Bunu kimse unutmayacak

    Tolgay: Bunu kimse unutmayacak
    'ın formda isimlerinden , taraftara teşekkür ederek şöyle konuştu: Bize güzel anlar yaşattılar. Rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son zamanlarda forma şansı bulamayan oyuncular da oynadı. Maçın keyfini çıkardık, sonuna kadar mücadele ettik. Bana da oynadıkça özgüven geliyor. İnşallah 'de de etkili olurum ve 3 puanla biz ayrılırız.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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