7 ülkeden 18 televizyon – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    7 ülkeden 18 televizyon

    7 ülkeden 18 televizyon
    'ın 'le oynadığı rövanş karşılaşmasına dış basın da yoğun bir ilgi gösterdi. , , , , , , gibi ülkelerden 60'a yakın basın mensubu karşılaşmayı izlemek üzere Vodafone Park tribünlerindeki yerlerini aldılar. Toplam 7 ülkeden 18 televizyon kanalı yayın yaptı.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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