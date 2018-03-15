2 bin 361 gün sonra siftah – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    2 bin 361 gün sonra siftah

    2 bin 361 gün sonra siftah
    'ın Bayern karşısında tek golünü Vagner Love attı. Brezilyalı yıldız böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol hasretini de dindirmiş oldu. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 11. golünü kayderen Love en son 2011'de 2 bin 361 gün önce CSKA Moskova formasıyla grup maçında İnter'e gol atmıştı. Öte yandan 33 yaşındaki santrfor, Boateng'le girdiği bir mücadele sonrasında belinden sakatlanıp 75'te yerini Babel'e bıraktı. Love, maç sonrası "İyi mücadele etmemize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Sahada oynadığım mevki itibariyle gol atmak zorundayım. Umarım bundan sonra da atmaya devam ederim" dedi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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