Portekiz’den ManU iddiası
Milli takıma da seçilmesinin ardından yıldızını iyice parlatan Talisca için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Abola gazetesi, Manchester United'ın yaz döneminde sambacıyı almak için 40 milyon euro önereceğini yazdı. Teknik direktör Mourinho'nun Talisca konusunda çok istekli olduğu belirtilen haberde Beşiktaş'ın Benfica'nın istediği 21 milyon euro'yu ödemesinin zor olduğunun da altı çizildi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Portekiz’den ManU iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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