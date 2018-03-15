Portekiz’den ManU iddiası

Milli takıma da seçilmesinin ardından yıldızını iyice parlatan Talisca için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Abola gazetesi, Manchester United'ın yaz döneminde sambacıyı almak için 40 milyon euro önereceğini yazdı. Teknik direktör Mourinho'nun Talisca konusunda çok istekli olduğu belirtilen haberde Beşiktaş'ın Benfica'nın istediği 21 milyon euro'yu ödemesinin zor olduğunun da altı çizildi.