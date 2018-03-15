Portekiz’den ManU iddiası – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’den ManU iddiası

    Portekiz’den ManU iddiası

    Milli takıma da seçilmesinin ardından yıldızını iyice parlatan için 'den flaş bir iddia geldi. Abola gazetesi, 'ın yaz döneminde sambacıyı almak için 40 milyon euro önereceğini yazdı. Teknik direktör Mourinho'nun Talisca konusunda çok istekli olduğu belirtilen haberde 'ın 'nın istediği 21 milyon euro'yu ödemesinin zor olduğunun da altı çizildi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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