Mehmetçiğe destek – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Mehmetçiğe destek

    Mehmetçiğe destek
    Karşılaşma öncesi ve 'li taraftarlar birlikte kutlamalar yaparak fair play örneği sergilerken, siyah-beyazlılar, Afrin'deki Mehmetçiğimizi de unutmadı. ' siyah günlerinde bembeyaz yanındayız' pankartıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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