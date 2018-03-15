Ozi: Taraftar yine müthişti – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Ozi: Taraftar yine müthişti

    Ozi: Taraftar yine müthişti
    'ın kaptanı , karşılaşması sonrası taraftarı övdü. Ozi "Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şükretmemiz gerekiyor. Bayern Münih bile bu atmosferden etkilenebiliyor. İnşallah bu sene de onları mahcup etmeyiz" dedi. Başarılı futbolcu "Mağlup olmak istemezdik ancak Bayern çok güçlü bir rakip" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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