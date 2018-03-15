Aklı pazardaydı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Aklı pazardaydı

    Aklı pazardaydı
    'da teknik direktör ilk maç 5-0 bittiği için rövanştan çok hafta sonu oynanacak karşılaşmasını düşündü. Deneyimli çalıştırıcı Münih'te sahaya sürdüğü 11'den 7 ismi değiştirdi. Kaleci Tolga, M.Pektemek, Necip, Oğuzhan gibi isimleri 11'de kullandı.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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