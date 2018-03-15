Yıldızlar maçı locadan izledi – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Yıldızlar maçı locadan izledi

    Yıldızlar maçı locadan izledi
    'ın ile oynadığı mücadelede sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları ve 'nin yanı sıra ilk maçta 16. dakikada kırmızı kartla atılan Domagoj Vida locadaydı. Yeni transferlerden Larin de tribündeydi. Karşılaşmayı A Milli Takımımızın Rumen Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Alman 'nın çalıştırıcısı de dikkatle takip etti. İki deneyimli çalıştırıcı hem karşılaşma öncesinde hem de devre arasında kısa sohbetler gerçekleştirdi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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