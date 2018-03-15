Gurur duyuyoruz – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Gurur duyuyoruz

    Gurur duyuyoruz

    Tribünleri terk etmeyen siyah-beyazlılar, deneyimli hocayı adeta bağırlarına bastı

    Şampiyonlar Ligi'de 'ın 'e elendiği karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta oldukça duygusal anlar yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin sonuna doğru başladıkları "" tezahüratını, 90 dakikanın bitiminde de sürdürdü. "Şenol Güneş buraya..." diye bağırdı. Tecrübeli hoca siyah-beyazlı taraftarları selamlarken tribünlerden güçlü bir şekilde "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yükseldi. Şenol Güneş dört tribüne birden dönerek teşekkür ederken gözlerinin dolduğu da gözlendi. Taraftarlar böylece kendilerine Devler Ligi'nde büyük gurur yaşatan hocalarına teşekkür etmiş oldular.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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