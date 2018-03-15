Quaresma: Herkes her şeyi biliyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    : her şeyi biliyor

    Quaresma: Herkes her şeyi biliyor
    , arkadaşlarını tebrik ederek, " kolay hiç bir Türk takımının gelemeyeceği yerlere geldik. Ardık lige odaklanacağız. Yaptıklarımız, yapabileceklerimiz var" dedi. Portekizli yıldız, 5 maçlık cezayı ise " kararı verdi. Olaylar kamuoyu önünde oldu. herşeyi biliyor. 5 maç beklemek zorundayım" şeklinde yorumladı.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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