Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Yeni stadı Vodafone Park’ta çıktığı 9 Avrupa kupası maçında da yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş’ın bu serisi Bayern Münih karşısında son buldu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Avrupa Arenası’ndaki ilk yenilgisini aldı.
12 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ
Vodafone Park'ta Avrupa maçlarındaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, toplamda ise iç sahada 12 maç aradan sonra mağlup oldu. 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda berabere kalan siyah-beyazlılar, Skenderbeu'yu ise 2-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica maçlarından beraberlikle ayrıldı. Grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon karşısında ise galibiyete uzanmayı başardı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grup maçlarında Monaco ve Porto ile berabere kalırken, Alman ekibi Leipzig'i 2-0'la geçmeyi başardı ve grubu lider bitirerek bir üst tura yükseldi. Bir sonraki turda Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, deplasmandaki maçı 5-0 kaybederken, taraftarı önünde ise 3-1 mağlup olarak 12 maç aradan sonra Avrupa Kupaları'ndaki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta aldığı ilk Avrupa yenilgisi olarak da dikkat çekti.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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