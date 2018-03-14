Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti

Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.