Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla veda etti
BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KIRDIĞI REKORLAR
Bu sezon 8. defa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, rekor üstüne rekor kırdı. Siyah beyazlı ekip bu sezon henüz grup aşamalarında kendisinin ve Türkiye'nin birçok kırılmamış rekorlarını kırdı. İşte Beşiktaş'ın bu sezon kırdığı rekorlar....
Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.
- Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı
Geçen sezon grup aşamalarında elenen Beşiktaş 6 maçta 9 gol atarak en gollü Şampiyonlar Ligi sezonunu geçirmişti. Bu sezon ise henüz grup aşamalarında 6 maçta 11 gol atarak grup aşamalarında en çok gol atan Türk takımı ünvanını eline geçirdi. Beşiktaş ayrıca +6 averajla en iyi averaja sahip olduğu grup aşamasını geride bıraktı.
- Şampiyonlar ligi grup aşamalarından lider çıkan ilk Türk takımı
Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonar Ligi gruplarından hiç çıkmayan Beşiktaş bu sezon G grubunda adeta fırtına estirerek bitime 1 hafta kala lider olarak çıkmayı garantiledi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak son 16'ya kalan ilk Türk takımı ünvanını ele geçirmiştir.
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