Münih maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Münih maçına İngiliz hakem

    Münih maçına İngiliz hakem
    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın 'da 'i konuk edecek Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olarn zorlu karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Lee Betts olacak.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Münih maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN