Manchester City yenildi ama turladı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    yenildi ama turladı

    Manchester City yenildi ama turladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel'e rövanşta 2-1 mağlup olan , adını son 8 takım arasına yazdırdı.

    , Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang'ın golüyle de 2-1 öne geçti.

    Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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