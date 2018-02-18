Bayern Münih maçına Rumen hakem
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian ?ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.
Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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Beşiktaş, Münih yolcusu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hakımızda hayırlısı inşallah iyi bir sonuçla geri döneriz başarılar BEŞİKTAŞIM ! gurup maçlarında bukalemunları sevindirmedin yine yap !
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ bahsedilen 2 penaltıdan çok önce verilmesi gereken 2 sarı kart var konyaya verilse 9 kişi kalan konya o pozisyonları zor bulur doğru mu ?
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Babel’e terbiyesizlik!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah suç duyurusunda bulunur babel taraftar felan değil bu velet görsün dünyanın kaç bucak olduğunu
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