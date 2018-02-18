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    18 Şubat 2018, Pazar
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    maçına hakem

    Bayern Münih maçına Rumen hakem

    'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi 'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

    'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian ?ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

    Hategan, 2010-2011 sezonunda 'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:32
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