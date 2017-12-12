Çok iyi olmalıyız!
TÜRKİYE KISMI ZOR
Yönetici Andreas Jung şu yorumu yaptı: "Leipzig'i 2 kez mağlup edip, grubu lider tamamladılar. Güçlerini kanıtladılar. Münih'teki atmosfer bizim için pek iyi olmayacaktır. Münih'te yoğun bir Türk nüfus var. Özellikle Beşiktaş'ın sahasındaki atmosfer harika. Bu maçlara çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." Eski futbolcuları Xabi Alonso da, "Bayern iyi bir durumda ama Beşiktaş'a saygı duymak zorunda. Çünkü Beşiktaş grubunun lideri. Türkiye kısmı da çok zorlu olacak" diye konuştu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:06
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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