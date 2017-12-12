 Çok iyi olmalıyız! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Çok iyi olmalıyız!

    Çok iyi olmalıyız!
    B. Münih Teknik Direktörü Jupp Heynkes, "Grup birincisi olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında bulunuyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında çok iyi olmamız gerekiyor" dedi. Sportif direktör Hasan Salihamidzic ise "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig ile oynadıkları için onları takip ettik. Seyirci acısından olağanüstü bir atmosfer olacak. İlk maçı Münih'te oynamayı avantaj olarak görmüyoruz. Gücümüze güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

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    Yönetici Andreas Jung şu yorumu yaptı: "Leipzig'i 2 kez mağlup edip, grubu lider tamamladılar. Güçlerini kanıtladılar. Münih'teki atmosfer bizim için pek iyi olmayacaktır. Münih'te yoğun bir Türk nüfus var. Özellikle Beşiktaş'ın sahasındaki atmosfer harika. Bu maçlara çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." Eski futbolcuları Xabi Alonso da, "Bayern iyi bir durumda ama Beşiktaş'a saygı duymak zorunda. Çünkü Beşiktaş grubunun lideri. Türkiye kısmı da çok zorlu olacak" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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