 Rekor geldi! PSG gole doymuyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Rekor geldi! PSG gole doymuyor

    Rekor geldi! PSG gole doymuyor

    5'inci maçlar sonunda toplamda 24 gole ulaşarak rekor kırdılar

    Şampiyolar Ligi'nde gösterdiği performans ile şimdiden kupanın favori takımlarından biri haline gelen Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Celtic'i evinde 7-1 mağlup ederek B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, toplamda 24 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

    Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund tarafından kırılan 21 gollük rekoru henüz grup maçları bitmeden kıran PSG, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:41
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