Rekor geldi! PSG gole doymuyor
5'inci maçlar sonunda toplamda 24 gole ulaşarak rekor kırdılar
Şampiyolar Ligi'nde gösterdiği performans ile şimdiden kupanın favori takımlarından biri haline gelen Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Celtic'i evinde 7-1 mağlup ederek B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, toplamda 24 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund tarafından kırılan 21 gollük rekoru henüz grup maçları bitmeden kıran PSG, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:41
-
6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
-
Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
-
Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
Rekor geldi! PSG gole doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.