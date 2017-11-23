 Barcelona garantiledi! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Barcelona garantiledi!

    Barcelona garantiledi!

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçında Barcelona, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kaldı.

    Maçta daha etkili olan taraf Juventus olsa da ev sahibi ekip, özellikle Dybala ile yakaladığı fırsatları kullanamadı. Bu sonuçla 11 puana yükselen Barcelona, gruptan lider çıkmayı garantiledi. 8 puana yükselen Juventus ise 2. sırada yer aldı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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