 Başkanın dediği olacak – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Başkanın dediği olacak

    Başkanın dediği olacak
    Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan , hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Büyük takımlar ile anılmanın kendisini gururlandırdığını belirten yıldız futbolcu, "Ben takımıma faydalı olmak istiyorum. Sezon sonunda da başkanım ne derse, o olacak" ifadelerini kullandı. Cenk, bir sonraki tur için de, "Kim gelirse gelsin artık fark etmez" dedi.

    TOSUN PAŞA, DÜNYA YILDIZLARIYLA KAPIŞIYOR!
    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı garantilerken, Cenk Tosun, karşılaşmada Talisca'nın attığı golde asisti yaptı. Golcü oyuncu bu asistle Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole katkı yapmış oldu. Cenk, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gole katkı yapan oyuncular arasında yer aldı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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