Kasa para doluyor

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla alkış alan Beşiktaş bir yandan da kasasını dolduruyor.

Gruplara kalarak, katılım payı olan 50 milyon TL'yi kasasına koyan siyah-beyazlılar, oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 milyon TL'nin sahibi oldu. Porto ve Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL'lik bir gelir daha elde etmiş olacak. Son 16'ya kalırsa 25 milyon TL daha alacak.