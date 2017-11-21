 Kasa para doluyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kasa para doluyor

    Kasa para doluyor

    Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla alkış alan Beşiktaş bir yandan da kasasını dolduruyor.

    Gruplara kalarak, katılım payı olan 50 milyon TL'yi kasasına koyan siyah-beyazlılar, oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 milyon TL'nin sahibi oldu. Porto ve Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL'lik bir gelir daha elde etmiş olacak. Son 16'ya kalırsa 25 milyon TL daha alacak.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasa para doluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.