Cenk Tosun varsa korkma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz'in Porto takımını konuk edecek Beşiktaş'ın, bu önemli karşılaşmada en büyük kozu Cenk Tosun olacak.

Cenk, Beşiktaş kariyerinde Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, Porto karşısında 1 gol bulduğu takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak. CENK Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Geçen sezon rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 4 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, 4 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.