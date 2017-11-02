Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaştığı maçı tribünde izledi.
Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı.
Beşiktaş'ın Monaco ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü haftada oynadığı maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.
"ÇOK İYİ OLDU"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yorumda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenk Tosun'un gol atmasından sonra "Çok iyi oldu. Beşiktaş daha çok pozisyona girdi" dedi.
TOSUN PAŞA MÜZİĞİ İLE KUTLAMA
Beşiktaş'ın Monaco karşısında Cenk Tosun ile bulduğu golden sonra protokol tribününde büyük sevinç yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda çalan Tosun Paşa müziğine tempo tutarak golü kutladı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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