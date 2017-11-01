Arsenal ve ManU, Vodafone Park'ta
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçı öncesi iki takımın yıldızlarını izlemek için Avrupa'nın dev kulüpleri de Vodafone Park'ta olacak. Bu takımlardan ikisinin ismi ortaya çıktı.
Beşiktaş-Monaco maçı öncesi Vodafone Park'ta iki dev kulübün gözlemcileri yer alacak.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç öncesinde Vodafone Park'a bir çok dev kulüpten de gözlemci geldi.
Bunların arasında en dikkat çekeni ise Manchester United ve Arsenal scoutları oldu. İki dev takım da hem Beşiktaş'ın hem de Monaco'nun yıldızlarını göz hapsine alacak.
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'nın ismi Manchester United'la anılmıştı. Cenk Tosun'un adı da son zamanlarda İngiliz kulüpleriyle anılmıştı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:25
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 11
Yorum
ua5454 alemsiniz 32 yasına kadar fransız burada yürü bjk mi diyecek. allah kör etmesin
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 12
Yorum
Kafkas Kartalı GFB seni komedyen olman içinmi tutmuşlar;) ama espri yeteneğin yerlerde sen mesleği değiştir iyisimi
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Kontrollü oyun, kontrolsüz defans
Toplam 4
Yorum
Sarıkanarya volkan NE ŞAMPİYONLUGU AYKUT VERDİGİ CAZLA GÜNDEMDE KALIYORGECEN ŞUBATTAN BERİ GELECGİN BELLİ BAŞARISIZSIN AYKUT
Arsenal ve ManU, Vodafone Park'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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