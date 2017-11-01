 Arsenal ve ManU, Vodafone Park'ta – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    ve ManU, Vodafone Park'ta

    Arsenal ve ManU, Vodafone Park'ta

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçı öncesi iki takımın yıldızlarını izlemek için Avrupa'nın dev kulüpleri de Vodafone Park'ta olacak. Bu takımlardan ikisinin ismi ortaya çıktı.

    Beşiktaş-Monaco maçı öncesi Vodafone Park'ta iki dev kulübün gözlemcileri yer alacak.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç öncesinde Vodafone Park'a bir çok dev kulüpten de gözlemci geldi.

    Bunların arasında en dikkat çekeni ise ve scoutları oldu. İki dev takım da hem Beşiktaş'ın hem de Monaco'nun yıldızlarını göz hapsine alacak.

    Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'nın ismi Manchester United'la anılmıştı. 'un adı da son zamanlarda İngiliz kulüpleriyle anılmıştı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:25
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