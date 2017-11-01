Arsenal ve ManU, Vodafone Park'ta

Beşiktaş-Monaco maçı öncesi Vodafone Park'ta iki dev kulübün gözlemcileri yer alacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç öncesinde Vodafone Park'a bir çok dev kulüpten de gözlemci geldi.

Bunların arasında en dikkat çekeni ise Manchester United ve Arsenal scoutları oldu. İki dev takım da hem Beşiktaş'ın hem de Monaco'nun yıldızlarını göz hapsine alacak.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'nın ismi Manchester United'la anılmıştı. Cenk Tosun'un adı da son zamanlarda İngiliz kulüpleriyle anılmıştı.