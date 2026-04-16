Kadıköy'de kazanacağız

Çaykur Rizespor’un başarılı sağ beki Mithat Pala, deplasmanda karşılaşacakları F.Bahçe’ye gözdağı verdi
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Ligde Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor, 3 puana kilitlendi. Atmacalar'ın 25 yaşındaki sağ beki Mithat Pala, zorlu maç öncesinde 3 puan sözü verdi. Pala, "Sahaya çıkarken rakibimizin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya ve kazanma adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden rakibin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe de olsa farklı takım da olsa elimizden ne geliyorsa onu yapmaya ve kazanmaya çıkacağız" diye umut dağıttı. Bu sezon 30 maçta oynayan tecrübeli bek, 3 gol, 3 asist yaptı.